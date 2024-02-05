В частности, Boeing будет решать проблему с неправильно просверленными отверстиями примерно на 50 еще не поставленных самолетах, о которой ей в минувший четверг сообщила Spirit.

По словам Дила, эта потенциальная проблема не представляет угрозы безопасности полетов, эксплуатацию всех лайнеров 737 можно продолжать.

В начале января Boeing 737-9 MAX авиакомпании Alaska Airlines совершил вынужденную посадку в аэропорту Портленда после потери двери в воздухе на высоте порядка 5 км. Никто из пассажиров не пострадал. Авиаперевозчик получил самолет в ноябре 2023 года.

Акции Boeing дешевеют на 1,5% на торгах в понедельник, Spirit — на 4,7%.