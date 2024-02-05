Всего в рейтинг средних компаний с численностью от 251 до тысячи сотрудников вошли 479 финалистов. Среди них – туроператор FUN&SUN, который занял 17 место, набрав 110,74 балл. На 20-м – отель The Carlton Moscow 5* с оценкой 110,14 баллов, на 30-м – сеть турагентств «1001 тур» (30 место, 109,19 баллов), Центр туризма Абрау-Дюрсо занял 76 место, получив 105,56 баллов, санаторий «Плаза» в Кисловодске — 157 место (102,31 балла), отель Лучиано в Татарстане – 194 место (101,05 балл), гостиничный оператор Kravt Group – 418 место (93,52 балла), курорт «Игора» в Ленинградской области – 456 место (88,58 баллов).

Среди крупных компаний с количеством сотрудников от 1001 до 5 тыс. в рейтинг из 355 финалистов вошли всего три представителя турбизнеса – город-отель «Бархатные сезоны» в Сочи (76 место), курорт Красная Поляна (97 место), сервис по бронированию отелей Ostrovok.ru (216 место).

Среди небольших компаний (от 100 до 250 сотрудников) в рейтинг из 534 финалистов вошли гостиница Novotel Екатеринбург 4* (13 место), отель Green House в Тюменской области (15 место), сеть сьют-отелей Academia Land (76 место), пятизвездочный отель Арарат Парк Хаятт Москва (81 место), Grand Rostov by Hyatt Regency (248 место), туристический сервис ООО «Круиз.Онлайн» (249 место), отель River Park Hotel 3* в Новосибирске (276 место), сеть отелей Safmar Hotels (304 место), сеть гостиниц в Санкт-Петербурге Wone Hotels (340 место), отель «МонАрх» 5* в Москве (488 место) и конгресс-отель «Ареал» в Московской области (490 место).