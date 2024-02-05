"Я рассматриваю туризм как возможность запустить экономические проекты во многих наших муниципальных образованиях. Развитие отрасли позволяет создавать не только новые объекты размещения и сервиса, но и новые рабочие места в смежных отраслях, увеличивает валовый региональный продукт", — приводятся в сообщении слова губернатора края Михаила Котюкова.

На выполнение программы заложено 5,47 млрд рублей. Предусмотрены инструменты финансовой поддержки, в числе которых субсидии муниципальным образованиям, туроператорам, некоммерческим организациям и юридическим лицам, гранты турфирмам на программы социального туризма.

Как отметила заместитель руководителя администрации губернатора Юлия Филатова, основными задачами программы обозначены создание конкурентоспособных туристских продуктов и их продвижение; привлечение инвестиций в туризм; увеличение номерного фонда в приоритетных дестинациях (туристических направлениях — ИФ) края; создание комфортной и комплексной туристической инфраструктуры; условий для инклюзивного и социального туризма.

Приоритетными для развития дестинаций и маршрутов станут природный парк "Ергаки", село Шушенское как один из этнографических центров страны, территории вокруг Красноярска и Красноярского моря (водохранилище Красноярской ГЭС — ИФ), путешествия по Енисею, а также маршруты на плато Путорана и Северный полюс.

В ходе совещания по социально-экономическому развитию Красноярского края, состоявшегося в Кремле в конце августа 2023 года, президент отметил высокий туристический потенциал региона и поручил разработать и утвердить программу развития отрасли в крае.