"Впервые на вологодской земле будет организован выставочный проект под эгидой Ассоциации литературных музеев Союза музеев России "Философ резвый и пиит", который, в том числе, расскажет историю взаимоотношений и творческих связей выдающихся деятелей конца XVIII — середины XIX столетий Александра Пушкина и Константина Батюшкова", — приводит пресс-служба слова гендиректора Кирилло-Белозерского музея-заповедника Михаила Шаромазова.

В рамках проекта в Кириллов доставят экспонаты партнеров — участников выставки. Это подлинные предметы, цифровые копии, иконы, картины, рисунки, иллюстрации, книги и т.д. из Музея истории российской литературы имени В.И.Даля, Российской национальной библиотеки, Государственного исторического музея, Всероссийского музея Пушкина, Государственного музея Пушкина и др.

Так, в Кирилло-Белозерский музей из фондов Института русской литературы (Пушкинский Дом) РАН уже поступила икона "Святые равноапостольные Константин и Елена" 1788 года, принадлежавшая Батюшкову и четыре портрета. Три из них датируются 1750-80-ми годами, на них изображены Батюшков, его отец и дед, на еще одном — Пушкин. Холст датируется 1939 годом и является копией с оригинала работы Ореста Кипренского, выполненной Павлом Кориным. Все они будут отреставрированы к межмузейной выставке "Философ резвый и пиит", которая откроется 17 апреля.