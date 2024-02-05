"5 февраля, в канун 10-летия со дня открытия Олимпийских игр в Сочи, в Сочинском институте (филиале) РУДН имени Патриса Лумумбы открыли фотовыставку "Олимпийский путь волонтёров". Торжественное мероприятие объединило олимпийских волонтёров, среди которых представители волонтёрского движения института — педагоги, сотрудники, "серебряные" волонтёры и студенты", — говорится в сообщении.

На фотовыставке представлено 75 фотографий. Центральное место заняло мозаичное фотопанно "МЫ ВМЕСТЕ!".

"Всего 350 фотографий, из которых 50 — личные архивы волонтеров Сочинского института РУДН. Размеры фотопанно символичны — 2014 см в высоту, 2024 см в ширину", — отмечается в сообщении.

В 2014 году в церемониях открытий и закрытий зимних XXII Олимпийских и XI Паралимпийских игр приняли участие свыше 1,3 тыс. волонтёров — представителей Сочинского института РУДН.