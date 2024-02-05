"В парке "Сестрорецкий" городского округа Клин прошел VII ежегодный фестиваль чаепития "Самоварное настроение". Его посетили 3,4 тысячи человек. Темой фестиваля этого года стала "Карамельная история". Фестиваль познакомил посетителей с чайными традициями разных эпох", — говорится в сообщении.

На празднике чаепития все желающие смогли посетить выставку старинных самоваров, посмотреть театрализованный музыкальный концерт, сделать памятные снимки в ярких тематических фотозонах, а также попробовать разные виды чая со сладостями. Для юных гостей провели народные игры и забавы.

Главной частью программы стал конкурс по растопке самоваров на скорость. Второй раз подряд победу в нем одержала Ирина Боякина из Клинского округа.