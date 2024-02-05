"В период февральских выходных, объявленных в Российской Федерации, Белорусская железная дорога во взаимодействии с ОАО "РЖД" с 22 по 25 февраля 2024 года назначила 10 дополнительных поездов", — сообщила пресс-служба БЖД.

Кроме того, с учетом повышенного спроса пассажиров на перевозки с 7 по 10 марта назначено 14 дополнительных поездов в международном сообщении.

БЖД уточняет, что в международном сообщении с Россией в феврале и марте поезда будут курсировать по маршрутам Минск — Москва, Минск — Санкт-Петербург и Калининград — Москва.