"Это будет первая экспозиция, развёрнутая в выставочном зале "Льняной амбар" после реставрационных работ, которые провели здесь в рамках подготовки к 225-летию со дня рождения Пушкина", — отмечается в сообщении.

Откроет выставочный сезон в "Льняном амбаре" подборка картин наивных художников, которые прибыли в Святогорье из Оренбургского областного музея изобразительных искусств.

"Собрание картин наивных художников в этом музее — одно из самых интересных в России. Здесь хранят порядка без малого полтысячи уникальных работ местных мастеров, от картин крепостного художника Иерофея Мехеда, икон и народных картинок начала XX века, ковриков из клеенки послевоенного периода и до произведений, выполненных уже в XXI веке", — сообщили в музее-заповеднике.

В экспозицию, собранную оренбургскими коллегами специально для "Михайловского", вошли 43 работы. Это и портреты поэта, и иллюстрации к его произведениям, и жанровые картины с участием Александра Сергеевича и Натали. Есть здесь и сюжеты, рассказывающие о пребывании поэта в Оренбуржье — он приезжал туда за материалами для "Истории Пугачёва" и "Капитанской дочки". В экспозицию вошли живопись и графика, мелкая пластика и скульптура, мозаичные панно, текстильное шитьё и картины, выполненные шерстью, куклы.

Планируется, что с пушкинскими образами в работах наивных художников Оренбуржья в выставочном зале мемориальной усадьбы "Михайловское" можно будет знакомиться до середины марта.

Здание бывшего льнохранилища построено при сыне поэта, Григории Александровиче, в 1870-е годы. Используется музеем как выставочный зал.

В рамках подготовки к 225-летию Пушкина в здании полностью заменили кровлю, произвели укрепление и замену конструкции перекрытий между первым и вторым этажами, смонтировали новый водоотвод и укрепили угол здания, который "повело" со стороны парка.