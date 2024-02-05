"Пригородные поезда №6802, №6804, №6812, №6810, №6814 Имеретинский Курорт — Туапсе будут курсировать сообщением Имеретинский Курорт — Сочи; Поезда №6806, №6808, №6832 Имеретинский Курорт — Туапсе устанавливаются сообщением Лазаревская — Туапсе; Поезд №6016 Аэропорт Сочи — Туапсе курсируют сообщением Аэропорт Сочи — Сочи", — говорится в сообщении.

Кроме того, поезд №6046 Аэропорт Сочи — Туапсе курсирует сообщением Лазаревская — Туапсе; №6045 Туапсе — Аэропорт Сочи установлен сообщением Лазаревская — Туапсе; №6022 Аэропорт Сочи — Лазаревская курсирует сообщением Аэропорт Сочи — Сочи; №6101 Лазаревская — Роза Хутор устанавливается сообщением Сочи — Роза Хутор.

"5 февраля отменены пригородные поезда: №6803 Туапсе — Имеретинский Курорт №6006 Аэропорт Сочи — Туапсе №6004 Аэропорт Сочи — Туапсе №6831 Туапсе — Имеретинский Курорт №6003 Туапсе — Аэропорт Сочи №6009 Туапсе — Аэропорт Сочи №6013 Туапсе — Имеретинский Курорт №6014 Имеретинский Курорт — Туапсе №6807 Туапсе — Имеретинский Курорт №6809 Туапсе — Имеретинский Курорт №6820 Имеретинский Курорт — Сочи №6027 Сочи — Аэропорт Сочи", — отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что на Сочи обрушились ливни, грозы, снег и сильный ветер.

На железную дорогу в районе поселков Дагомыс и Лоо сошел сель. Приостановлены поезда, следующие в Сочи и Адлер.

Аэропорт Сочи из-за сильного ветра не принял 16 самолетов. Они улетели на запасные аэродромы.