"Курортный юг по-прежнему в эпицентре ненастья. Мы ждем улучшения к середине недели", — сказала синоптик.

Она отметила, что "местами на Черноморском побережье выпало до 110 мм осадков".

"Европейская территория России под влиянием обширной циклонической системы. На южной периферии перемещается цепочка более активных атмосферных фронтов. На юге ненастье бушует в полную силу", — рассказала Григорова.

Ранее сообщалось, что на Сочи обрушилась непогода: ливни, грозы, снег и сильный ветер.

На железную дорогу в районе между поселками Дагомыс и Лоо сошел оползень. Приостановлены поезда, следующие в Сочи и Адлер. Пассажиров до места назначения доставляют автобусами. Железнодорожники оперативно восстанавливают ж/д полотно. Аэропорт Сочи из-за сильного ветра не принял 16 самолетов, которые улетели на запасные аэродромы.