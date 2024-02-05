Лидером по въезду в Россию со всеми целями стал Казахстан – 3,16 млн. Второе место занял Узбекистан – 3,1 млн. Замыкает тройку Таджикистан, откуда приехали 2,12 млн человек. За ними следуют Киргизия (1,14 тыс.) и Китай (794,4 тыс.). В первую десятку также вошли Абхазия (764,7 тыс.), Армения (616,6 тыс.), Азербайджан (476,7 тыс.), Белоруссия (414,7 тыс.) и Молдова (118,45 тыс.).

По сравнению с 2022 годом общее количество поездок иностранцев в Россию выросло на 15,7%.

Что касается турпоездок, то их количество в 2023 году выросло более чем вдвое – с 200 тыс. в 2022 до 670,7 тыс. Это на 86,7% меньше, чем в допандемийном 2019 году.

Первое место по туристическим поездкам в Россию с большим отрывом занял Китай – 199,8 тыс. гостей. На втором месте Германия (55,8 тыс. туристов). На третьем – Турция, откуда прибыли 47,5 тыс. путешественников.

Далее следуют ОАЭ (42,47 тыс.), Туркмения (33,7 тыс.), Иран (29,5 тыс.), Казахстан (16,29 тыс.), Индия (14,6 тыс.), Эстония (14,5 тыс. человек). Замыкает первую десятку Латвия – 13,2 тыс. туристов.