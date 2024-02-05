По данным Северо-Кавказского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 5-6 февраля в горах Карачаево-Черкесии лавиноопасно, говорится в сообщении.

Сход снежных лавин может стать причиной ЧС и происшествий, связанных с повреждением линий связи и электропередачи, объектов инфраструктуры, а также перекрытием автодорог и мостов, предупреждает МЧС.

Кроме того, 5-7 февраля в Карачаево-Черкесии ожидается сильный западный ветер до 33 м/с.

Чрезвычайное ведомство рекомендовало населению во время ветра проявлять внимание и осторожность, а также не парковать свой автотранспорт под деревьями и у ветхих строений.