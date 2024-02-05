"Дума Ставрополья выступила с инициативой продлить эксперимент по курортному сбору еще на пять лет — до 31 декабря 2029 года. Соответствующий проект федерального закона уже направлен в Госдуму", — говорится в сообщении.

Законопроект также направили в законодательные органы других регионов России с просьбой поддержать инициативу.

На Ставрополье эксперимент стартовал в 2018 году и реализуется в Ессентуках, Железноводске, Кисловодске, Пятигорске и Минераловодском округе. Ряд льготных категорий граждан, а также жители Ставрополья освобождены от уплаты сбора.

За почти 6 лет в бюджет края поступило свыше 1,8 млрд рублей. На эти средства построены, реконструированы, отремонтированы и благоустроены десятки курортных объектов.

Эксперимент по взиманию курортного сбора проводится в отдельных регионах РФ и действует до 31 декабря 2024 года включительно.