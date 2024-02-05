"Канатная дорога Мир — Гарабаши и трассы закрыты по погодным условиям. Плохая видимость", — говорится в сообщении в телеграм-канале администрации курорта.

По данным администрации "Эльбруса", на станции Гарабаши, расположенной на высоте 3847 метров, в настоящее время отмечается ветер скоростью до 12 м/с, температура воздуха — 20 градусов ниже ноля.

Всесезонный горный курорт "Эльбрус" располагается на южных склонах горы Эльбрус на территории природного парка "Приэльбрусье" в Кабардино-Балкарии. Курорт насчитывает около 23 км трасс различной сложности и сеть подъемников.