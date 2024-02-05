"Главному музею российской истории 9 февраля исполняется 152 года. Посетители филиала Исторического музея в Туле в этот день смогут принять участие в специальных мероприятиях, посвящённых дню рождения Государственного исторического музея", — говорится в сообщении.

Так, в течение дня пройдут экскурсии по выставке "Шедевры Императорского стеклянного завода", а вечернюю экскурсию дополнит тематический квиз.

Детей школьного возраста ждет занятие в Клубе юного археолога, где ребята познакомятся с профессией археолога, узнают, зачем и каким образом ведутся раскопки, познакомятся с традициями археологических исследований Государственного исторического музея, поработают с археологическим материалом.

Разработана также праздничная программа для посетителей с инвалидностью.

Накануне в тульском филиале пройдет специальный показ отдела керамики и стекла Государственного исторического музея, обладателя одного из трех крупнейших собраний стекла в России. На выставке "Шедевры Императорского стеклянного завода" представят предметы из "Банкетного" сервиза с марьяжным вензелем "АМ". Фужеры, бокал и компотница входили в парадный сервиз, изготовленный к свадьбе великого князя наследника цесаревича Александра Александровича, будущего императора Александра II, и датской принцессы Марии Софии Фредерики Дагмар, в православии Марии Федоровны, будущей российской императрицы. Венчание состоялось осенью 1866 года.

Изделия из бесцветного хрусталя и с оригинальным эмалевым декором на золотой фольге изготовлены мастерами Императорского стеклянного завода в 1866 году.

"Банкетные" сервизы, первый из которых был, по-видимому, изготовлен для императрицы Александры Федоровны, супруги императора Николая I, неординарны и сложны в изготовлении. Посудные формы украшены эмалевыми медальонами, заключенными между стеклянными стенками сосудов. В медальонах на фоне горностаевой мантии под великокняжеской короной помещались монограммы великих князей и княжон. Известно, что подобные сервизы изготавливались к бракосочетаниям членов царствующего дома.

ГИМ открыл первый региональный филиал в музейном квартале Тулы в конце сентября 2020 года. Общие экспозиционные площади музея составляют около 500 кв. метров. За три года работы филиала в нем было представлено уже 12 выставок. В 2023 году филиал ГИМа посетили более 38 тыс. человек.

В 2024 году ГИМ организует в Туле еще четыре выставочных проекта.