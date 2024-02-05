"На данный момент задерживается 18 пассажирских поездов до 6 часов. Пассажирам поездов дальнего следования уже выдано более 3,3 тыс. продуктовых наборов. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", — говорится в сообщении.

Кроме того, граждан доставляют на место назначения автобусами.

"Более 3,5 тыс. пассажиров задержанных поездов перевезено автобусами на участке Дагомыс — Якорная Щель на Черноморском побережье. Для этого задействовано более 20 автобусов", — отмечает РЖД.

Железнодорожники продолжают работы по восстановлению движения, прерванного 4 февраля в 22:47 мск в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо.

"По состоянию на 11:00 было убрано 3 тыс. куб. м. В РЖД под руководством главы компании Олега Белозёрова действует оперативный штаб по координации восстановительных работ", — говорится в релизе.

Ранее сообщалось, что на Сочи обрушились ливни, грозы, снег и сильный ветер.

На железную дорогу в районе поселков Дагомыс и Лоо сошел сель. Приостановлены поезда, следующие в Сочи и Адлер.

Аэропорт Сочи из-за сильного ветра не принял 16 самолетов. Они улетели на запасные аэродромы.