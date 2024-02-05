Кроме того, граждан доставляют на место назначения автобусами.
"Более 3,5 тыс. пассажиров задержанных поездов перевезено автобусами на участке Дагомыс — Якорная Щель на Черноморском побережье. Для этого задействовано более 20 автобусов", — отмечает РЖД.
Железнодорожники продолжают работы по восстановлению движения, прерванного 4 февраля в 22:47 мск в связи с обильными осадками и сходом селевого потока на перегоне Дагомыс — Лоо.
"По состоянию на 11:00 было убрано 3 тыс. куб. м. В РЖД под руководством главы компании Олега Белозёрова действует оперативный штаб по координации восстановительных работ", — говорится в релизе.
Ранее сообщалось, что на Сочи обрушились ливни, грозы, снег и сильный ветер.
На железную дорогу в районе поселков Дагомыс и Лоо сошел сель. Приостановлены поезда, следующие в Сочи и Адлер.
Аэропорт Сочи из-за сильного ветра не принял 16 самолетов. Они улетели на запасные аэродромы.