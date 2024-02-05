"В связи с ухудшением погодных условий видимость на дорогах значительно снижается. Настоятельно рекомендует водителям быть аккуратнее при движении в дождливую погоду. Пешеходам нужно использовать на верхней одежде светоотражающие элементы", — информирует пресс-служба УВД Сочи в понедельник.

Отмечается, что ухудшение погодных условий может неблагоприятно отразиться на дорожной обстановке, так как в дождливые дни возрастает число дорожно-транспортных происшествий.

Ранее сообщалось, что в Сочи 5 и 6 февраля прогнозируется ухудшение погоды. Курорт ожидают сильный ветер до 25 м/сек, грозы, в горах обильный снег, на побережье — ливни и смерчи.