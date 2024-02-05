"На 2024 год предусмотрено более 602 млн рублей плановых поступлений курортного сбора в бюджет Ставропольского края", — сказал Толбатов.

За счет курортного сбора будут проведены комплексные мероприятия по развитию курортной инфраструктуры.

В частности, в Железноводске планируется обустройство туристической эко-парковки в районе "Санатория им. 30-летия Победы" и благоустройство территории городского парка имени Станислава Говорухина. В Ессентуках озеленят территории Лечебного парка и парка Победы, отремонтируют фонтаны.

В Кисловодске в этом году благоустроят территорию в районе горы "Кольцо" и сквер на пересечении улиц Горького и Тельмана. В Пятигорске появится летний кинотеатр на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла, а также в планах ремонт сквера "Подкова микрорайона "Белая Ромашка" и установка автономных туалетных модулей в "Комсомольском парке", в районе "Пятигорского терренкура".

Срок проведения эксперимента по взиманию курортного сбора в регионе продлен до 31 декабря 2024 года. Размер сбора на Ставрополье составляет 100 рублей в сутки с человека. В прошлом году было собрано 650 млн рублей.