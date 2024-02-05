"Гиперборея" будет проводиться в Петрозаводске в 22 раз, а конкурс снежных и ледовых скульптур — в 23 раз. Фестиваль является самым ожидаемым зимним культурным событием города и, конечно же, его брендом. Церемония открытия пройдет 6 февраля, а награждение победителей — 10 февраля", — сказал Прикуль на совещании в мэрии Петрозаводска.

Так как в 2024 году Российская академия наук отмечает свое 300-летие, главная тема конкурса заявлена как "Отечества Великие умы". Участники посвятят скульптуры научным открытиям и ученым.

Всего жюри представили 56 эскизов скульптур, из которых в ходе отбора выбрали 30. Участники из Карелии, Череповца, Мурманска, Архангельска, Твери, Королева, Санкт-Петербурга, Евпатории, Омска и Самарканда будут создавать композиции на набережной Онежского озера в номинациях "Ледовая скульптура", "Большой снежный куб" и "Малый снежный куб".

Как уточнили в мэрии Петрозаводска, также в рамках фестиваля гости смогут поучаствовать в мастер-классах по плетению сувенира из бумажной лозы, макраме, росписи деревянного значка, приготовлению калиток и куклы-оберега.

Будет работать резиденция "бога северного ветра — Борея", где жители и гости Петрозаводска смогут сфотографироваться на "волшебном троне героя Гипербореи", погадать на древних рунах и разгадать зимние загадки.

Главным днем фестиваля станет 10 февраля, когда на Онежской набережной состоятся "Гиперборейские забавы", основанные на традиционных народных играх и развлечениях северян.

В этот день гостям представят галерею скульптур участников конкурса. Кроме того, с 12:00 на сцене будут выступать различные творческие коллективы, Также зрителям представят световое шоу, проведут карельскую игру "Кюккя", турнир среди рыбаков, выставки и прочие развлекательные мероприятия.

"Гиперборея" — мифологическое название северных территорий, страны людей, живущих за Бореем. Древние греки считали Гиперборею страной счастливых людей, которым покровительствовал Аполлон. "Гиперборейцы" славились своей художественной одаренностью, миролюбием и высокой степенью развития цивилизации.

"По мнению историков, загадочная северная цивилизация располагалась на территории Карелии и Кольского полуострова", — добавил Прикуль.