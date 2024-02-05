"Гости фестиваля узнают Тобольск — историческую столицу Сибири и родной город Менделеева, его памятные места, музеи, выставки", — отмечается в сообщении.

В программе мероприятия также публичная научная лекция и презентация книги о Менделееве "Сын Сибири".

Кроме того, в эти дни в Тобольске пройдет гастрономический фестиваль, в котором примут участие кафе и рестораны.

"И это неудивительно: кулинарией ученый интересовался, так что даже писал о некоторых блюдах статьи для словарей", — отмечается в пресс-релизе.

11 февраля тоболяки смогут принять участие в забеге, который начнется от памятника Менделееву и финиширует на Красной площади.

Ранее сообщалось, что исторический городской совет в Тобольске объявил 2024 год Годом Менделеева. Такое решение было принято по итогам голосования горожан.

В течение 2024 года в Тобольске пройдет череда мероприятий, посвященных 190-летию ученого.

Менделеев родился 8 февраля (по новому стилю) 1834 года в Тобольской губернии. По одним документам он родился в селе Верхние Аремзяны под Тобольском, по другим — в самом городе. В 1899 году Менделееву присвоили звание почетного жителя Тобольска.