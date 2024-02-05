"Некоторые стены замка разрушились. Восстановление замка потребует 130 млн турецких лир. Работы будут полностью завершены до конца года", — сказал он на пресс-конференции, приуроченной к годовщине землетрясения.

После разрушения доступ в замок и музей внутри него закрыт. Сейчас реставрационные работы завершены на 60%.

Во время землетрясения обрушилась часть стен цитадели, а камни попадали во внутренний двор и скатывались с холма на дорогу под ним. Реставраторам пришлось собирать камни, чтобы начать восстановление достопримечательности.

Замок построен римлянами во II-III веках нашей эры на месте существовавшей прежде хеттской крепости и считается визитной карточкой Газиантепа. Входит в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Строение круглой формы состоит из 12 башен, соединены высокими стенами. Внутри цитадели устроен музей обороны, после которой город, известный как Антенн, переименовали в Газиантеп.

Три мощных землетрясения с интервалом в несколько часов произошли на юго-востоке Турции 6 февраля 2023 года. Подземные толчки ощущали в 11 провинциях страны, а также Израиле, Ливане, Ираке, Грузии, Армении и на Кипре.

По последним данным, в результате землетрясений 6 февраля в Турции погибли более 53 тыс. человек, число пострадавших оценивают в 14 млн человек.