"В прошлом году Петербург принял 9,4 миллиона туристов, но иностранных гостей среди них пока недостаточно — около полумиллиона. Очевидно, что зарубежный турпоток необходимо наращивать. На это направлена обширная программа по продвижению северной столицы за рубежом: выездные презентации, участие в выставках и профильных деловых событиях", — цитирует замглавы комитета пресс-служба в понедельник.

По ее словам, очень важно присутствие в других странах образовательных и туристских центров, рассказывающих об открытости Петербурга и России.

"В то же время мы уделяем большое внимание подготовке кадров в сфере гостеприимства. Например, нам бы хотелось, чтобы независимо от звездности отеля хотя бы один его сотрудник говорил на английском языке. Гости должны чувствовать себя комфортно", — сказала Гвичия.