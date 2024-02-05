Новый туристический и культурный объект стал частью ансамбля "Усадьба пастора прихода Юдшен, связанная с жизнью и деятельностью философа Иммануила Канта, XVIII-XIX вв.". Его главной доминантой является "Дом пастора" или "Домик Канта", отреставрированный и приспособленный к современному использованию благодаря финансированию из резервного фонда Президента России Владимира Путина. С 2018 года здесь располагается музей Канта, не так давно в нем была обновлена экспозиция, говорится в пресс-релизе.

Теперь в музейном комплексе готовится к открытию творческая резиденции "Дом философов и композиторов", созданная коллективом областного учреждения культуры "Кафедральный собор". Резиденцией стала мини-гостиница, построенная рядом с "Домиком Канта". Она предназначена для длительного проживания с возможностями организации учебного процесса, может стать удобной площадкой для работы и отдыха представителей культуры, искусства и науки.

Все работы на объекте были проведены за счет собственных средств Кафедрального собора. "Дом философов и композиторов" полностью укомплектован всем необходимым оборудованием, мебелью и инвентарем. В настоящий момент идет процесс постановки на кадастровый учет зданий. После соблюдения всех необходимых юридических мер будет сформирован механизм размещения гостей. Также собор в дальнейшем планирует сам приглашать творческих людей для отдыха и работы на базе арт-резиденции.

В настоящее время завершаются работы по благоустройству всей прилегающей территории ансамбля, сооружена прямая аллея через старый сад с выходом на реку Анграпа. Новый комплекс способен обеспечить содержательный познавательный досуг для жителей и гостей региона. Комфортные условия гостевого дома с хорошим рестораном, территорией для отдыха, близостью реки отвечают всем требованиям современного путешественника.

Арт- резиденция имеет весомый потенциал как отель для организации образовательных и учебных проектов, осуществляемых БФУ им И. Канта, так и другими образовательными организациями. Открыть "Дом философов и композиторов" планируют к 300-летию Иммануила Канта, которое будет отмечаться в апреле.

"Уверен, что комплекс станет одним из самых популярных мест посещения в этом году, прежде всего, для калининградцев и, конечно, для организованных групп гостей нашего региона", — пресс-служба цитирует регионального министра по культуре и туризму Андрея Ермака.

Как сообщалось, старый дом в поселке Веселовка (бывший Юдшен) Черняховского района называют "Домиком Канта", так как здесь, по данным кантоведов, в 1748-1751 годах жил, работая учителем, Иммануил Кант. Дом, о котором идет речь, мог быть построен на фундаменте реально существовавшего домика пастора.