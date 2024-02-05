"Минтуризма края ведет постоянную работу по формированию новых туристских маршрутов. Минувший год оказался вполне плодотворным в этом плане: туроператоры разработали несколько турмаршрутов, которые объединят неповторимую красоту и историю КМВ, гор Кавказа с их многонациональными традициями и культурой", — сказал Толбатов.

Новые маршруты пролегают по историческим и природным достопримечательностям Ставропольского края и соседних кавказских республик. Это в большинстве своем многодневные туры, рассчитанные на разную физподготовку и возраст.

Туроператор "Международная академия горного туризма" разработал тур "Архипелаг Скалистых островов" (или "17 Лаколитов"). Он проходит на компактной территории радиусом всего 25 кв. км. Кроме восхождения на 17 вершин гор-лакколитов, можно познакомиться с флорой и фауной региона, памятниками природы, остатками древних культур.

Туроператор "Ладья" создал туры "Богатство Ставрополья" и "Встречи с чудесами Кавказа". Маршрут второго проходит по ставропольским городам-курортам, Кабардино-Балкарии, Северной Осетии, Чечне и Ингушетии.

У туроператора "Лайт" есть маршруты "По Лермонтовским местам" и "Кавказ в твоем сердце". Также компания разработала 10-дневный тур "Кавказ на максимум: путешествие от Адыгеи до Дагестана".

Всего, по словам Толбатова, по территории Ставрополья проходит более 300 турмаршрутов различной направленности.

"В настоящее время Минтуризма края совместно с администрациями городских и муниципальный образований ведется работа по формированию новых туристских маршрутов по приоритетным видам туризма. Думаем, что в 2024 году нам будет чем порадовать гостей региона", — добавил министр.