В выставочном пространстве фондохранилища Тульского музейного объединения открылась выставка "Жуковский и Белев". На ней представлено более 50 подлинных архивных документов, связанных с жизнью и творчеством Василия Жуковского. А также — предметы декоративно-прикладного искусства и народных художественных промыслов малой родины поэта — Белевского района.

В рамках программы "Светоч русской культуры В.А. Жуковский" творческие коллективы Тульского областного колледжа культуры и искусства представили театрализованный концерт "Родного неба милый свет", посвященный литературно-биографическому пути Василия Жуковского. Фольклорный ансамбль "Услада" презентовал программу "Традиции, обряды и песни родины Жуковского", созданную специально к этой дате. В рамках театральной программы состоялась встреча с постановочной группой Тульского театра драмы, реализующей цикл "Жизнь замечательных туляков". Драматург Рагим Мусаев и режиссер Анна Терешина анонсировали новый спектакль "Жуковский: призраки счастья". Один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик Василий Жуковский родился 29 января (9 февраля) 1783 года в селе Мишенское Белевского уезда Тульской губернии. При дворе был учителем русского языка будущей императрицы Александры Федоровны и наставником наследника престола, будущего императора Александра II.