В рамках программы "Светоч русской культуры В.А. Жуковский" творческие коллективы Тульского областного колледжа культуры и искусства представили театрализованный концерт "Родного неба милый свет", посвященный литературно-биографическому пути Василия Жуковского.
Фольклорный ансамбль "Услада" презентовал программу "Традиции, обряды и песни родины Жуковского", созданную специально к этой дате.
В рамках театральной программы состоялась встреча с постановочной группой Тульского театра драмы, реализующей цикл "Жизнь замечательных туляков". Драматург Рагим Мусаев и режиссер Анна Терешина анонсировали новый спектакль "Жуковский: призраки счастья".
Один из основоположников романтизма в русской поэзии, переводчик, критик Василий Жуковский родился 29 января (9 февраля) 1783 года в селе Мишенское Белевского уезда Тульской губернии. При дворе был учителем русского языка будущей императрицы Александры Федоровны и наставником наследника престола, будущего императора Александра II.