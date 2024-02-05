По словам заместителя председателя правительства области Григория Лаврухина, которые цитируются в сообщении, на протяжении последних трех лет турпоток в регион стабильно превышает 1,5 млн человек. Особое внимание в области уделяется развитию индустрии гостеприимства.

"Во многом благодаря воссозданию Казанской набережной, формированию уникального Музейного квартала исторический центр Тулы приобрел новый облик и стал точкой притяжения для туристов и жителей", — отметил Лаврухин.

Приоритетной задачей он назвал расширение номерного фонда. Благодаря федеральной поддержке в Тульской области уже принимают гостей шесть модульных гостиниц, ведется строительство еще четырех. Поддержано 77 предпринимательских инициатив. Внедряется инструмент единой региональной субсидии.

Формированию устойчивого турпотока способствует и наполнение событийного календаря региона. Уже завоевали любовь гостей из разных регионов фестивали "Толстой", "Дикая мята" и многие другие.

А уже через несколько месяцев в регионе пройдет Всероссийский фестиваль "Музейное лето в Туле". Гости и жители региона увидят шедевры Государственного исторического музея, Эрмитажа, Третьяковской галереи, Русского музея и других крупнейших национальных музеев.

Как сообщалось, в Тульской области разработана Стратегия развития туризма до 2035 года. Она предусматривает комплексное развитие территорий с применением кластерного подхода. К 2030 году планируется увеличить турпоток в два раза.