"В связи с усилением ветра и для обеспечения безопасности полётов, по состоянию на 11:45 мск, экипажами 14 воздушных судов приняты решения об уходе на запасные аэродромы", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "аэропорт Сочи работает по фактической погоде и продолжает обслуживать пассажиров и авиакомпании".

"Сложные метеоусловия прогнозируются в течение двух дней. Мы усилили все службы для оперативного обслуживания пассажиров и воздушных судов. Увеличено количество операторов колл-центра, выставлены дополнительные кулеры, увеличена периодичность уборки санитарных зон, работает оперативный штаб для принятия всех необходимых управленческих решений", — говорится в пресс-релизе.

Как сообщалось, 5 и 6 февраля на территории Сочи прогнозируется комплекс неблагоприятных метеоусловий — усиление ветра до 20-25 м/с, грозы, вероятность формирования смерчей над морем.