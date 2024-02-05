При этом за год здесь было закрыто 13 ресторанов и кафе. Таким образом, число открытых заведений на 61,5% превысило количество закрытых.

Суммарно на основных торговых коридорах города в 2023 году открылось 194 новых заведения общественного питания.

"В 2024 году мы продолжим наблюдать тренд на открытие интересных и концептуальных заведений общепита, особенно в барном формате. Также мы прогнозируем появление большего числа ресторанов с национальными кухнями, что позволит попробовать блюда разных стран. Общепит уже пятый год подряд остается безусловным лидером среди арендаторов по числу открытий. Ожидается, что в 2024 году доля общественного питания продолжит расти за счет развития новых гастрономических пространств. Кроме того, мы отмечаем, что город интересен для региональных и московских рестораторов", — приводятся в исследовании слова руководителя отдела торговой недвижимости NF Group в Санкт-Петербурге Анны Лапченко.