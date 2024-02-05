"Предполагается, что в экспозиции будут представлены дневники участников похода, а также знаменитые фотопленки и снимки, сделанные "дятловцами" незадолго до гибели", — говорится в сообщении.

Кроме того, выставка расскажет о туристическом движении в Советском Союзе в середине 20-го века и даст представление о том, как в 1950-е годы проходили походы.

Группа из девяти туристов под руководством Игоря Дятлова, совершавшая лыжный поход по Северному Уралу, погибла в окрестностях горы Холатчахль на севере Свердловской области в ночь на 2 февраля 1959 года. Специалисты до сих пор не пришли к единому выводу о причинах смерти молодых людей.