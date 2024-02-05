"За 11 месяцев 2023 года этот показатель составил 2,1 млн поездок, что на 19 % выше показателя прошлого года. По итогам года прогнозируем более 2,3 млн", — сказал он в ходе оперативного совещания республиканского правительства в понедельник.

По его данным, на территориях коллективного размещения туристов проживали более 1,2 млн человек, (в целом по году показатель составит 1,5 млн человек), "каждый шестой отдыхал в санаториях Башкортостана".

"По результатам интегрального рейтинга по исполнению показателей нацпроекта и динамике турпотока Башкортостан вошел в топ-5 лучших регионов, заняв 2 место. Кроме того, в рамках реализации программы по модульным некапитальным средствам размещения мы вторые в России", — добавил Афзалов.

Объем платных услуг в сфере туризма за январь-ноябрь 2023 года вырос на 20,8% — до 14,5 млрд рублей (за 2023 год ожидается свыше 15,5 млрд рублей)

Количество туристических операторов, реализующих туры по республике, увеличилось за 11 месяцев на 25%, число маршрутов — на 20%.

"За год привлечен рекордный объем государственной поддержки на развитие туристической инфраструктуры — 1,5 млрд руб. Общая сумма инвестиционных проектов составила 3,6 млрд руб., 2,1 млрд из которых — собственные средства инвесторов",- отметил министр.

Региональный инвестиционный портфель в настоящее время включает в себя более 400 проектов на сумму более 43 млрд рублей, в том числе 21 проект входит в перечень приоритетных. Среди крупнейших проектов — создание Центра башкирской лошади и ловчих птиц, СПА-санатория "Кочевник" на территории будущего музея кочевых цивилизаций, санатория "Якутовский солёный источник", гостиничного комплекса рядом с историко-культурным музейным центром "Шульган-Таш".

Ранее со ссылкой на главу республики Радия Хабирова сообщалось, что по итогам 2023 года рост турпотока может составить 20%.

Как сообщалось, в 2022 году власти Башкирии утвердили стратегию развития туризма до 2035 года. Документом определены шесть целевых показателей развития туризма в регионе до 2035 года. В частности, предполагается, что объем турпотока в республику к 2035 году должен вырасти до 5,4 млн человек. При этом доля туристов, останавливающихся в коллективных средствах размещения (отелях, санаториях, хостелах, и т.д.), должна увеличиться до 80% от их общего количества. В 2019 году этот показатель составлял 48%, или 1,3 млн туристов.

Объем валовой добавленной стоимости туристкой индустрии, согласно стратегии, к 2035 году должен достигнуть 25 млрд рублей. В 2019 году он составлял 12,95 млрд рублей.

Численность предпринимателей (юридических лиц и ИП), занятых в туристской сфере, предполагается увеличить вдвое — с 2,1 тыс. в 2021 году.

Стратегия-2035 содержит основные направления развития туризма в регионе: создание туристко-рекреационных кластеров, повышение узнаваемости туристических брендов, работу с основными "точками входа" (авиа-, ж/д-, автовокзалы, причалы), создание сети визит-центров. Особое внимание в документе уделяется цифровизации туристической отрасли.

В республике также действует государственная программа по развитию внутреннего и въездного туризма.