"Самолет с пассажирами вылетел из Хабаровска в Николаевск-на-Амуре в 17:30 по местному времени (10:30 мск)", — сказал собеседник агентства.

Между тем Хабаровским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России проводится доследственная проверка по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта).

По предварительным данным, самолет "Bombardier dash8" вернулся в аэропорт вылета из-за лопнувшего лобового стекла.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании "Аврора", выполнявший рейс Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, вернулся в аэропорт вылета по технической причине. На борту находились 69 пассажиров и 4 члена экипажа. Посадка прошла в штатном режиме. Дальневосточной транспортной прокуратурой организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности полетов.