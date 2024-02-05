"В январе 2024 года парки нашего региона вновь привлекли внимание большого числа гостей. Общее количество посетителей составило 4,2 миллиона человек. Этот показатель превышает аналогичный период прошлого года почти на полмиллиона", — приводятся в сообщении слова вице-губернатора Московской области Ирины Каклюгиной.

Самым популярным стал центральный городской парк культуры и отдыха в Пушкинском городском округе, там побывали 186 тысяч человек. На втором месте — парк "Пехорка" в Балашихе, его посетили 162 тысячи гостей. Третий по популярности — парк "Фабричный" в Истре — 120 тысяч посетителей. Также в пятерке округов с самыми посещаемыми парками — Королев и Химки.

Больше всего гостей в парки Подмосковья в январе привлекли областные мероприятия "Рождественская ярмарка" (14,5 тысяч человек), "Праздник зимних чудес" (12 тысяч человек), "Хороводы, снеговики и сдобы" (более 7 тысяч человек) и "Елки, санки, парки" (почти 7 тысяч человек).