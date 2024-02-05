Чистая прибыль авиапредприятия по итогам года выросла на 39,7%, до 392,7 млн рублей.
Финансовые показатели АО "Аэропорт Горно-Алтайск" (в тыс. рублей):
|Показатель
|2023г
|2022г
|Динамика
|Выручка от продаж
|1 422 302
|1 138 827
|+24,9%
|Себестоимость продаж
|914 270
|758 762
|+20,5%
|Валовая прибыль
|508 032
|380 065
|+33,7%
|Прибыль от продаж
|447 240
|325 384
|+37,4%
|Прибыль до налогообложения
|490 822
|352 928
|+39,1%
|Чистая прибыль
|392 674
|281 098
|+39,7%
Кредиторская задолженность компании снизилась с 81,1 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 48,4 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская возросла с 59,4 млн рублей до 62,9 млн рублей.
Как сообщалось, в прошлом году аэропорт Горно-Алтайска увеличил пассажиропоток на 31,8% к предыдущему году, обслужив 429,269 тыс. человек.
Также сообщалось, что Республика Алтай в 2023 году приняла порядка 2,6 млн туристов, что на 5-6% больше, чем годом ранее.
Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку, которые приобрели актив у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года аэропорт возобновил работу после 20-летнего перерыва.