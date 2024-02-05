Согласно пояснительной записке, в структуре выручки доходы от реализации авиатоплива составили 828,8 млн рублей (рост на 23,3%), от аэропортовой деятельности — 570,8 млн рублей (рост на 26,7%), от аренды — 11,9 млн рублей (рост на 39,8%).

Чистая прибыль авиапредприятия по итогам года выросла на 39,7%, до 392,7 млн рублей.

Финансовые показатели АО "Аэропорт Горно-Алтайск" (в тыс. рублей):

Показатель 2023г 2022г Динамика Выручка от продаж 1 422 302 1 138 827 +24,9% Себестоимость продаж 914 270 758 762 +20,5% Валовая прибыль 508 032 380 065 +33,7% Прибыль от продаж 447 240 325 384 +37,4% Прибыль до налогообложения 490 822 352 928 +39,1% Чистая прибыль 392 674 281 098 +39,7%

Кредиторская задолженность компании снизилась с 81,1 млн рублей на 31 декабря 2022 года до 48,4 млн рублей на 31 декабря 2023 года, дебиторская возросла с 59,4 млн рублей до 62,9 млн рублей.

Как сообщалось, в прошлом году аэропорт Горно-Алтайска увеличил пассажиропоток на 31,8% к предыдущему году, обслужив 429,269 тыс. человек.

Также сообщалось, что Республика Алтай в 2023 году приняла порядка 2,6 млн туристов, что на 5-6% больше, чем годом ранее.

Аэропорт Горно-Алтайска принадлежит АФК "Система" и Сбербанку, которые приобрели актив у компании "Сибмост". После реконструкции в декабре 2011 года аэропорт возобновил работу после 20-летнего перерыва.