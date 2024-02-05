"Подобный формат гастрокэмпа пройдет в стране впервые. Команда топовых шеф-поваров страны поделится своими секретами приготовления островных морепродуктов. Отдельный мастер-класс планируется посвятить продукции местных производителей", — говорится в сообщении.

Команда топовых шеф-поваров России будет совершенствовать рецептуру блюд 16 сахалинских заведений-участников, которые с 16 по 29 февраля уже в рамках гастрономического марафона "НаВажный фест" предложат своим посетителям блюда по новым рецептам.

Хедлайнером гастрокэмпа станет президент Международного эногастрономического центра и член правления Российского союза туриндустрии Леонид Гелибтерман. В рамках мероприятия пройдет серия лекций и мастер-классов для сахалинских шеф-поваров и кондитеров. Все желающие также смогут наблюдать за работой профессионалов и узнать их секреты современной высокой кухни с учётом использования локальных островных продуктов, отмечает пресс-служба.

"Практически весь февраль в регионе пройдет под знаком нашей популярной зимней рыбы (корюшки и наваги — ИФ). И я надеюсь, что каждый сахалинец и гость острова посетит одно из заведений участников (гастрокэмпа и гастромарафона — ИФ). Мы выводим местную гастрономию на новый уровень. Уверен, что это будет не только достойно, но и вкусно", — цитирует пресс-служба министра туризма Сахалинской области Артёма Лазарева.

Итогом гастрокэмпа станет книга с островным рецептами из локальных продуктов, где главными героями блюд будут корюшка и навага. Издание положит старт целой серии книг, посвящённых островной гастрономии, сообщает пресс-служба.

Организаторы этих двух мероприятий — Сахалинский туристско-информационный центр при поддержке министерства туризма Сахалинской области и региональной ассоциации кулинаров и рестораторов.