В прошлом году на территории визит-центра Сайлюгемского нацпарка в селе Кош-Агач построены два новых гостевых аила — домика в стиле традиционного алтайского жилища — вместительностью семь человек, закуплены два квадроцикла и два автобуса для комфортной перевозки туристов из Горно-Алтайска. Транспортный парк и инфраструктуру нацпарк улучшил в рамках федерального проекта "Сохранение биологического разнообразия и развитие экологического туризма" нацпроекта "Экология".

"Большинство туристов национального парка "Сайлюгемский" останавливаются в визит-центрах сел Кош-Агач и Беляши. (...) Сегодня национальный парк предлагает более 25 маршрутов и экскурсий различной категории сложности и способов передвижения — от пеших до авто- и конных маршрутов, поездок на квадроциклах", — отметил начальник отдела науки, туризма и рекреационной деятельности Андрей Неудахин, слова которого приведены в сообщении.

Новые аилы готовы принять гостей Сайлюгемского национального парка уже в начале мая. В дальнейшем аилы позволят размещать на территории визит-центра в селе Кош-Агач до тысячи посетителей в высокий туристский сезон. Новый автопарк в виде двух автобусов GAZelle NEXT помогут доставить в Кош-Агачский район туристов и волонтеров, которые обычно прибывают в столицу региона город Горно-Алтайск, квадроциклы будут использованы во время перемещения по маршрутам, во время экскурсий, прогулок выходного дня, фото и видеотуров.