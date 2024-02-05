"Уважаемые пассажиры, 5 и 6 февраля на территории Сочи прогнозируется комплекс неблагоприятных метеоусловий — усиление ветра до 20-25 м/с, грозы, вероятность формирования смерчей над морем", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время "аэропорт Сочи работает штатно, обеспечивая безопасное выполнение рейсов".

При этом, на данный момент из-за сошедшего на железнодорожное полотно селя приостановлено и отменено движение поездов.

"Идёт активная очистка путей. Будьте внимательны и планируйте свой путь в аэропорт, с учётом актуальных погодных условий. В случае изменения расписания прибытия и вылета рейсов из нашего аэропорта самая оперативная информация будет доведена до пассажиров авиакомпаниями, а также представлена на онлайн-табло", — говорится в сообщении.