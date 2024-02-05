Инцидент произошел накануне вечером на горнолыжном курорте "Егоза" (вблизи Кыштыма).

Вечером, перед закрытием трасс, одна из посетительниц Центра спохватилась, что больше часа не видела молодого человека, с которым они приехали покататься на сноубордах. Телефона у пропавшего молодого человека с собой не было, найти его вдоль трасс не удалось.

Сотрудники поисково-спасательного отряда начали поиск сразу в нескольких направлениях — пешком, на снегоступах по следам в лесу и на автомобиле вдоль автодорог.

"Уже в полной темноте, около девяти часов вечера 23-летнего молодого человека обнаружили в лесу — уставший, измотанный, бросив снаряжение и сноуборд, он пробирался по заснеженному лесу в поисках обратного пути. В лесу спортсмен провел четыре часа", — отмечает пресс-служба.

Он пояснил, что катался за пределами трассы, выкатился глубоко в лес, и, не зная местности, сбился с пути, пытаясь выбраться из леса по глубоким сугробам.