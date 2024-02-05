Во время совещания было отмечено расширение маршрутной сети со странами Персидского залива, Азии и Европы.

"В этой связи отмечена необходимость кардинального пересмотра стандартов и требований при обслуживании авиапассажиров с учетом национальной идентичности. Следует учесть, что вся работа по развитию туризма в стране и привлечению инвестиций может быть нивелирована низким сервисом обслуживания в аэропортах", — говорится в сообщении Минтранса.

Так, в министерстве пояснили, что сотрудникам досмотра нужно будет учитывать особенности этнической, культурной и религиозной идентичности авиапассажиров при проведении предполетного досмотра. Также сотрудников досмотра поручено обеспечить нагрудными видеорегистраторами.

Кроме того, авиационной администрации Казахстана поручено взять на особый контроль и проводить постоянный мониторинг повышения культуры сотрудников аэропортов при обслуживании и проведении предполетного досмотра пассажиров.

Персоналу аэропортов необходимо проявлять вежливость, тактичность, приветливость и эмпатию. Также при подборе персонала рекомендовано уделять внимание знанию иностранных языков и учитывать лучшие качества при формировании KPI для сотрудников.

В ведомстве отметили, что в 2023 году аэропортами было обслужено более 26 млн пассажиров, из них отечественными авиакомпаниями перевезено 13,3 млн пассажиров, что на 21% выше показателя предыдущего года.

Международное авиасообщение из Казахстана установлено с 27 странами мира. Рейсы выполняются по 86 маршрутам с частотой 484 рейса в неделю.