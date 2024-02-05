"Кафе "Шаурма на углях" работало в Иркутске нелегально и без документов на сырье", — говорится в сообщении.

Уточняется, что индивидуальный предприниматель не был зарегистрирован в ветеринарной информационной системе ФГИС ВетИС "Цербер", продукция кафе не проходила сертификацию в компоненте прослеживаемости ФГИС "Меркурий".

"Указанные действия (бездействие) привели к нарушениям обязательных требований законодательства РФ", — отмечается в сообщении.

Предпринимателю объявлено предостережение.

Ранее сообщалось о выявлении 11 случаев острой кишечной инфекции среди посетителей этого кафе, было госпитализировано семь человек, в том числе двое детей. Состояние заболевших оценивалось как стабильное, тяжелых случаев нет.

В деятельности кафе выявлен ряд нарушений требований санитарного законодательства, его работа приостановлена.

Расследуется уголовное дело по ч.2 ст.238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Фигуранты — владелец кафе и повар — арестованы на два месяца.