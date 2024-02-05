"Установлено, что в декабре 2023 года авиакомпанией "Победа" незаконно отказано в перевозке двум пассажирам, приобретшим билеты на рейсы из Новосибирска в Санкт-Петербург, по причине превышения количества доступных мест на борту воздушного судна", — говорится в сообщении.

Генеральному директору авиакомпании было внесено представление об устранении нарушений закона, несостоявшимся пассажирам были возвращены деньги за билеты. Авиакомпания привлечена к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.4 КоАП РФ (оказание населению услуг, не соответствующих требованиям нормативных правовых актов, устанавливающих порядок (правила) оказания населению услуг, совершенное повторно) и оштрафована на 30 тыс. рублей.