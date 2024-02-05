"В связи с неблагоприятными погодными условиями на перегоне Дагомыс — Лоо на Черноморском побережье произошел сход селевых масс", — говорится в сообщении.

По информации департамента транспорта, пассажиров электричек доставляют автобусами в населенные пункты, а также до железнодорожных вокзалов в Сочи и Адлере и до аэропорта Сочи, для этого на станции "Дагомыс" и "Лоо" было направлено 22 автобуса.

В свою очередь, в телеграм-канале РЖД сообщается, что к ликвидации последствий стихии привлечена специальная техника и более 100 железнодорожников.

"На Черноморском побережье произошёл сход селевых масс на пути. По предварительным данным, в объёме более 5 тыс. куб. м.", — говорится в сообщении.

"В настоящее время до 4 часов задержано шесть пассажирских поездов. Во всех поддерживается комфортный температурный режим", — отмечается в сообщении.