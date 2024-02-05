По сравнению с 2022 годом туристский поток в Коми вырос примерно на 7%.

Наиболее популярными и посещаемыми жителями и гостями республики являются нацпарк "Югыд ва", Печоро-Илычский заповедник и заказник "Параськины озера". По итогам 2023 года посещаемость ключевых туристских объектов выросла на 10-25%.

На 21% по итогам года увеличилась посещаемость Печоро-Илычского заповедника. Она составила 5 тыс. 40 человек, половина туристов посетила плато Маньпупунер.

Востребованность нацпарка "Югыд ва" по итогам прошлого года выросла на 22% по отношению к 2022 году и составила 8 тыс. 247 человек. Самыми популярными маршрутами традиционно являются восхождения на вершины гор Народная и Манарага.

В сентябре 2023 года открылся для посещения нацпарк "Койгородский". За четыре месяца работы маршруты и объекты парка посетили 394 человека.

Отмечается, что в прошлом году правительство Коми впервые ввело новую форму поддержки турбизнеса на возведение модульных некапитальных средств размещения. В конце года поддержали два проекта по созданию глэмпинговых комплексов в Сыктывдинском районе и Сыктывкаре. Общий объем предоставленной поддержки за счет средств регионального бюджета составил 27,7 млн рублей. До 2025 года в регионе создадут 10 модульных некапитальных средств размещения.

Коми впервые получила поддержку в объеме 26,3 млн рублей по нацпроекту "Туризм и индустрия гостеприимства". Средства будут направлены на продвижение общественных инициатив и частных проектов по развитию туристской инфраструктуры.

Национальный парк "Югыд ва" (в переводе с коми — "Светлая вода") был создан в 1994 году постановлением правительства России. Он расположен на востоке Коми, занимает 1,8 млн га и является одним из крупнейших резерватов в мире. Главная его ценность — нетронутые природные ландшафты. Тут находится единственный в Европе участок девственной тайги. В 1995 году нацпарк был включен в состав первого в России объекта всемирного наследия ЮНЕСКО "Девственные леса Коми".

Печоро-Илычский государственный биосферный заповедник расположен в междуречье рек Печоры и Илыча на западном макросклоне Северного Урала, на территории Троицко-Печорского района Коми. На севере заповедник граничит с нацпарком "Югыд Ва". Создан в 1930 году для сохранения природного комплекса северо-востока европейской части СССР. Площадь заповедника — более 720 тыс. га. Там растут девственные леса, являющиеся объектами всемирного природного наследия ЮНЕСКО.

Национальный парк "Койгородский" учредили в декабре 2019 года. Он расположен на землях лесного фонда в Койгородском и Прилузском районах Коми. Его общая площадь составляет более 56,7 тыс. га. Это одна из наименее нарушенных лесных территорий европейского севера России, практически не затронутая хозяйственной деятельностью.