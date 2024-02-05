"Пороховые погреба (или Зелейная палата) в Кремле, где хранился порох, восстанавливались в ХХ веке. Работы не были завершены. Несколько десятилетий памятник стоял заброшенный, с протекающей кровлей, мокрыми стенами, пораженными грибком", — отмечается в сообщении.

В трехэтажном памятнике федерального значения площадью 800 квадратных метров из архитектурного ансамбля Псковского Кремля теперь есть вентиляция, свет, тепло, водопровод и канализация.

"Полностью преобразились интерьеры. Они решены в историческом ключе. Заново устроены полы, удалена кафельная плитка, установлены чугунные батареи с декоративным оформлением, аутентичные окна и дверные заполнения, сложная многофункциональная подсветка", — отметили в АНО "Возрождение".

Помещения могут использоваться для лекций, форумов, мастер-классов, концертов. "Сейчас это образцовое историческое пространство, приспособленное для работы Псковской епархии с молодежью", — подчеркнули в компании.

Решение о выделении свыше 17 млн рублей на ремонт кровли Свято-Троицкого собора и здания Пороховых погребов Псковского кремля было принято в 2014 году в рамках федеральной программы "Культура России". Работы по созданию проекта ремонтно-реставрационных работ Пороховых погребов начались полтора года назад, год потребовался на проведение работ, отметили в АНО "Возрождение".

Летописные известия о Пороховых погребах относятся к 1562 и 1609 годам. Царь Петр I, готовясь к Северной войне в начале XVIII века, приказал засыпать обветшавшие стены и башни в Пскове и устроить бастионы. Остатки насыпей можно видеть и сейчас в Кремле и других районах города.