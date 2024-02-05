"Проект будет реализован недалеко от микрорайона Мадениет. Платформа будет строиться силами "Казакстан темир жолы". Наша основная задача была предусмотреть в плане детальной планировки вокзал и привокзальную площадь. Сейчас разрабатывается технико-экономическое обоснование, согласно Транспортному каркасу, который был опубликован 2 недели назад. У нас стоят сроки — 2026-2027 годы", — сообщил заместитель акима Алматы Аскар Амрин.

Отмечается, что строительство вокзала Алматы-3 позволит переориентировать часть грузо- и пассажиропотоков, а также ввести в обращение дополнительные пассажирские поезда, за счет чего транспортная нагрузка на городскую автодорожную инфраструктуру снизится.

В городе Алматы на сегодняшний день работают два ж/д вокзала: Алматы-1 (построен в 1974 году) в Турксибском районе города, и Алматы-2 (открыт в 1936 году) — в Жетысуском районе.