"Сегодня в 16:04 по местному времени (09:04 мск) в аэропорт Хабаровск вернулось воздушное судно, следующее по маршруту Хабаровск — Николаевск-на-Амуре, по технической причине. На борту находились 69 пассажиров и 4 члена экипажа", — сообщили в пресс-службе.

На месте самолет встречали аварийно-спасательные расчеты аэропорта Хабаровск, посадка прошла в штатном режиме. Как сообщили "Интерфаксу" в Дальневосточной транспортной прокуратуре, организована проверка соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности полетов. Для доставки пассажиров к месту следования планируется организовать резервный борт.