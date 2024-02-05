"Курорт "Газпром Поляна" закрыл горнолыжные трассы для катания в связи с лавинной опасностью", — сообщается в официальном телеграм-канале курорта в понедельник.

Уточняется, что горнолыжные трассы курорта закрыты с 9:00 до 16:30 мск.

Курорт "Красная Поляна" сообщил, что работают только две трассы.

"В 9:00 мск откроются трассы "Первый шаг" и "Звездная". Все остальные трассы курорта закрыты согласно лавинного бюллетеня", — отмечается в сообщении курорта.

Курорт "Роза Хутор" предупреждает об остановке работы канатных дорог из-за грозы и шквалистого ветра.

"В связи с грозовым фронтом время ориентировочного открытия (горнолыжных трасс — ИФ) сдвигается", — говорится в сообщении курорта.

Также отмечается, что после открытия "катание будет происходить от отметки 1350 м".

Между тем в пресс-службе курорта "Роза Хутор" "Интерфаксу" сообщили, что в течение дня 5 февраля и в ночь на 6 февраля на территории курорта ожидаются сложные погодные условия: плохая видимость, сильные снегопады с значительными приростами снежного покрова.

"Осадки будут сопровождаться сильным ветром, утром и днем 5 февраля возможны грозы. В нижней зоне снег будет влажным, с налипанием на провода, деревья, конструкции", — сказал собеседник агентства.