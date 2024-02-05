Экспозиция рассказывает о жизни и служебной деятельности смотрителя тюрьмы, а также о следственных и судебных мероприятиях, проходивших в стенах "квартиры особого назначения".

В Трубецком бастионе, наряду с 71 одиночной камерой (с 1878 года их стало 69), карцерами, помещениями для приема арестантов, было предусмотрено размещение на втором этаже квартиры для проживания смотрителя тюрьмы и членов его семьи. В экспозиции представлен макет тюрьмы Трубецкого бастиона, который дает представление о внутреннем устройстве здания.

Смотритель тюрьмы Трубецкого бастиона подчинялся только коменданту Петропавловской крепости и министру юстиции и не имел права отлучаться с места службы без разрешения вышестоящего начальства. Он выполнял весьма широкий спектр обязанностей: присутствовал при приёме и размещении в камерах новых заключённых, лично выводил их на ежедневную прогулку, в баню, на допрос или на свидания с посетителями; руководил наблюдательной командой унтер-офицеров (тюремных надзирателей), следил за порядком и соблюдением режима содержания, техническим и санитарным состоянием помещений, качеством питания.

Квартира смотрителя занимала площадь около 175 кв. м. и состояла из рабочего кабинета, спальни, столовой, гостиной (затем прихожая) и кухни, имела отдельную уборную и хозяйственное проходное помещение. В квартире было несколько выходов: во внутренний двор, в приемную и кордегардию, а также в тюремный коридор второго этажа. Благодаря этому смотритель мог оперативно передвигаться по всему зданию. Интересно, что некоторые двери полностью были прикрыты высокими зеркалами, из-за чего в свое время появились рассказы о существовании в тюрьме замаскированных "тайных ходов".

Интерьеры квартиры были довольно скромными. Оштукатуренные и выбеленные потолки, дощатые сосновые полы и плинтусы, окрашенные масляной краской в цвет охры. Стены всех помещений, кроме кухни, оклеивались узорными обоями. Квартира отапливалась с помощью пяти голландских дровяных печей, облицованных белыми изразцами, а освещалась керосиновыми люстрами и лампами-бра на стенах (с 1904 года в квартире появилось электрическое освещение). Удобства ограничивались умывальником в спальне и ватер-клозетом.

На экспозиции можно увидеть частично воссозданную обстановку квартиры смотрителя. Представлена мебель и предметы быта конца ХIХ — начала ХХ века, подобные тем, что когда-то находились здесь: письменный столь под зеленым сукном, канцелярский и книжный шкафы, кресла, зеркало, настенные часы, настольная керосиновая лампа, письменные принадлежности.

Тюрьма Трубецкого бастиона была построена в 1870-1872 годах. Она выполняла функцию главной политической следственной тюрьмы Российской империи (служила местом содержания политических заключённых, находящихся под следствием). В 1880-1884 годах в Трубецком бастионе существовала также политическая каторга, предусматривавшая более суровые условия содержания каторжан по сравнению с подследственными.

За время существования тюрьмы через ее камеры прошло около 2 тысяч узников: участники российского революционного движения, после Февральской революции 1917 года — министры царского правительства, в октябре 1917-го — члены Временного правительства, участники юнкерского мятежа. Официально тюрьма Трубецкого бастиона была закрыта в марте 1918 года, однако здание использовалось для тюремных целей вплоть до 1921 года. Последними ее узниками стали участники Кронштадтского мятежа.

В 1924 году тюрьма Трубецкого бастиона была передана Государственному музею Революции, а в 1954 году — Государственному музею истории Ленинграда (ныне Санкт-Петербурга).