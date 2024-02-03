"На курорте запустили туристический маршрут под названием "10 лет олимпийского сияния Сочи" в честь юбилея проведения Олимпийских игр. Его протяженность — 55 километров", — написала первый вице-мэр в своем телеграм-канале.

Она отметила, что туристам предложат путешествие по историческим "тропам" Олимпиады в Сочи.

"Профессиональные гиды будут знакомить гостей с ключевыми местами и объектами города, которые были построены к этому грандиозному спортивному событию", — сообщила Калинина.

По ее словам, путешествие начнется с вокзала Сочи и пройдет через Хостинский и Адлерский районы курорта. По пути гиды будут делиться интересными фактами о санаторных объектах, которые были построены в городе еще в советские времена, а также о традициях и обычаях местных жителей.

"Важной частью маршрута станет осмотр олимпийских спортивных сооружений, начиная с Имеретинской низменности, которая сейчас является частью федеральной территории "Сириус". Здесь туристы увидят стадионы, дворцы спорта и символичную чашу олимпийского огня", — отметила заместитель мэра.