Число поездок за рубеж со всеми целями за прошлый год составило 27 млн, это на 27% больше по сравнению с показателем 2022 года (23 млн).

Число поездок за рубеж с целью туризма за прошлый год составило 9,3 млн. Это на 35% больше, чем годом ранее (6,9 млн), но почти на 48% меньше, чем в допандемийном 2019 году (17,95 млн).

Самым популярным зарубежным направлением у российских туристов стала Турция – 4,1 млн поездок. На втором месте ОАЭ с почти 1,3 млн турпоездок. Замыкает тройку лидеров Египет, куда было совершено чуть более миллиона поездок.

В первую десятку наиболее популярных туристических направлений также вошли Таиланд (794 тыс.), Армения (406,9 тыс.), Китай (301 тыс.), Узбекистан (156 тыс.), Азербайджан (152,2 тыс.), Казахстан (143,6 тыс.), Куба (134,87 тыс.).

По выезду со всеми целями лидирует Абхазия, куда отправились почти 5,74 млн россиян. При этом число поездок в республику с целью туризма, по официальным данным, составило лишь 306. На втором месте по числу поездок за рубеж со всеми целями Турция (5,6 млн). На третьем – Казахстан (2,9 млн).

Также в первой десятке – ОАЭ (1,7 млн выездов), Египет (1,26 тыс.), Грузия (1,1 тыс.), Армения (1,1), Таиланд (1 млн), Китай (966 тыс.), Финляндия (594 тыс.).

В статистике приведены данные по 62 странам.