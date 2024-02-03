«Итоги 2023 года говорят о том, что спрос на внутренний туризм не просто восстановился, а уже превысил доковидный уровень. Мы сегодня говорим о 20-процентном росте. Число поездок составило 78 миллионов. Это подтверждает правильность выбранной нами стратегии наращивания предложения», — сказал он на посвященной развитию туризма пленарной сессии на выставке «Россия» в Москве.

Министр экономического развития Максим Решетников добавил, что вклад туризма в ВВП сейчас составляет 2,6% ВВП, а к 2030 году он должен быть увеличен до 4,5%.

«Наверное по итогам этого года мы поймем, что задача не столь амбициозная, и можно двигаться быстрее. Всего потенциал туризма мы оцениваем в 140 миллионов туристических поездок к 2030 году, в том числе 53 миллиона это будут новые поездки. Для понимания, у нас турпоездок в 2022 году было 73 миллиона, то есть мы понимаем, насколько мы практически удваиваемся. При этом рост будет и за счет тех, кто сейчас не путешествует, и за счет тех, кто будет делать это чаще. Ну и в том числе, конечно, это будут поездки тех, кто привык отдыхать за границей и последние годы перенастраивается и находит любимые места уже в России», — сказал он.

По словам Решетникова, в структуре поездок вырастет доля коротких путешествий на выходные в ближайшие города и поездок на курорты, такие как Сочи, Крым, Кавказ, Алтай.

«Исходя из этого нам нужны новые круглогодичные точки притяжения. Нам очень важно сезонность нашего туризма максимально сгладить. Для того, чтобы обеспечить экономическую привлекательность в отрасли, нужны новые гостиницы, нужны недорогие билеты на транспорт и удобная логистика для автомобильного туризма», — подчеркнул министр.